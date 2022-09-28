Video Yaşam Ian Kasırgası Küba’yı vurdu: 850 bin kişi elektriksiz kaldı | Video
Ian Kasırgası Küba’yı vurdu: 850 bin kişi elektriksiz kaldı | Video

Ian Kasırgası Küba’yı vurdu: 850 bin kişi elektriksiz kaldı | Video

28.09.2022 | 00:31

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Karayipler'de etkili olan kategori 3 seviyesindeki Ian Kasırgası, Küba’nın Pinar del Rio eyaletinde karaya çıktı. Kasırga nedeniyle 850 bin kişi elektriksiz kalırken, 50 bin kişi tahliye edildi.

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