İBB'ye ait tesislerde 27 yıl sonra alkollü içki satışı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesislerde 27 yıl sonra ilk kez alkollü içki satışı yapıldı.