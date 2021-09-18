Video Yaşam İBB'ye ait tesislerde 27 yıl sonra alkollü içki satışı

İBB'ye ait tesislerde 27 yıl sonra alkollü içki satışı

İBB'ye ait tesislerde 27 yıl sonra alkollü içki satışı
18.09.2021 | 11:26

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait tesislerde 27 yıl sonra ilk kez alkollü içki satışı yapıldı.

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