İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter'in polis memurlarıyla tartıştığı görüntüler ortaya çıktı | Video

Türk Hava Yolları uçağında kabin ekibiyle tartışan ve fiziksel saldırıda bulunan Dilan Çıtak Dörter'in uçaktan indikten sonra polis memurlarıyla da tartıştığı görüntüler ortaya çıktı. Tatlıses, polis memuruna, "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, yerler seni koçum" diye seslendi.