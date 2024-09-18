Video Yaşam İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter'in polis memurlarıyla tartıştığı görüntüler ortaya çıktı | Video
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter'in polis memurlarıyla tartıştığı görüntüler ortaya çıktı | Video

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter'in polis memurlarıyla tartıştığı görüntüler ortaya çıktı | Video

18.09.2024 | 16:56

Türk Hava Yolları uçağında kabin ekibiyle tartışan ve fiziksel saldırıda bulunan Dilan Çıtak Dörter'in uçaktan indikten sonra polis memurlarıyla da tartıştığı görüntüler ortaya çıktı. Tatlıses, polis memuruna, "Öyle üniformana güvenerek hareket etmeyeceksin, yerler seni koçum" diye seslendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak Dörter’in polis memurlarıyla tartıştığı görüntüler ortaya çıktı | Video 00:54
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Dörter'in polis memurlarıyla tartıştığı görüntüler ortaya çıktı | Video 18.09.2024 | 16:56
Silah kaçakçıları ve uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 tutuklama | Video 01:36
Silah kaçakçıları ve uyuşturucu satıcılarına operasyon: 17 tutuklama | Video 18.09.2024 | 16:46
Manisa’da işçileri taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı | Video 01:20
Manisa'da işçileri taşıyan traktör devrildi: 11 yaralı | Video 18.09.2024 | 15:42
Mersin’de otomobile silahlı saldırı! Ağabey öldü, kardeşi ağır yaralı | Video 02:02
Mersin'de otomobile silahlı saldırı! Ağabey öldü, kardeşi ağır yaralı | Video 18.09.2024 | 15:15
Samsun’da 7 kilo kubar esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 01:19
Samsun'da 7 kilo kubar esrarla yakalanan şahıs adliyeye sevk edildi | Video 18.09.2024 | 13:51
Meşale gelinin duvağına düştü: Gelin yanmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 01:27
Meşale gelinin duvağına düştü: Gelin yanmaktan son anda kurtuldu! O anlar kamerada | Video 18.09.2024 | 12:30
39 suç kaydı olan ‘Topal’ lakaplı şüpheli JASAT’ın takibi sonucu yakalandı | Video 00:50
39 suç kaydı olan ‘Topal' lakaplı şüpheli JASAT'ın takibi sonucu yakalandı | Video 18.09.2024 | 12:32
İş yerinin önünde oturan şahsın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada | Video 01:12
İş yerinin önünde oturan şahsın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada | Video 18.09.2024 | 11:39
Düğün salonuna otomatik tabancayla ateş açtı! | Video 00:49
Düğün salonuna otomatik tabancayla ateş açtı! | Video 18.09.2024 | 11:32
Fatih’te tarihi eser operasyonunda 796 sikke ve obje ele geçirildi | Video 01:52
Fatih’te tarihi eser operasyonunda 796 sikke ve obje ele geçirildi | Video 18.09.2024 | 11:30
Küçükçekmece’de 385 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 00:11
Küçükçekmece’de 385 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi | Video 18.09.2024 | 11:02
Enişteden kayınbiraderlere silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı | Video 01:32
Enişteden kayınbiraderlere silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı | Video 18.09.2024 | 10:32
Gaziantep’te 124 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 02:06
Gaziantep'te 124 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 18.09.2024 | 10:22
İstanbul’da kangal köpeği dehşeti: Sokakta gördüğü Toffee’yi parçalayıp öldürdü! | Video 02:16
İstanbul’da kangal köpeği dehşeti: Sokakta gördüğü Toffee'yi parçalayıp öldürdü! | Video 18.09.2024 | 10:47
Dilan Çıtak’ın THY kabin memuruna saldırdığı anlar kamerada: Kara listeye alındı! | Video 08:00
Dilan Çıtak'ın THY kabin memuruna saldırdığı anlar kamerada: Kara listeye alındı! | Video 18.09.2024 | 10:09
Kayseri’de toplamda 34 yıl 9 ay hapis cezası olan 2 kişi yakalandı | Video 00:47
Kayseri'de toplamda 34 yıl 9 ay hapis cezası olan 2 kişi yakalandı | Video 18.09.2024 | 09:10
Malatya’da 4,4 büyüklüğünde deprem | Video 01:07
Malatya’da 4,4 büyüklüğünde deprem | Video 18.09.2024 | 08:19
İstanbul’da Süper Kanlı Ay Tutulması | Video 03:05
İstanbul'da "Süper Kanlı Ay Tutulması" | Video 18.09.2024 | 08:19
Esra Erol’da babasına öyle bir iftira attı ki! Ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti! 24:02
Esra Erol’da babasına öyle bir iftira attı ki! Ortaya çıkan gerçek herkesi şoke etti! 17.09.2024 | 22:49
İlaç yazdırmak isteyen hasta bıçakla başhekimlikte dehşet saçtı! | Video 01:25
İlaç yazdırmak isteyen hasta bıçakla başhekimlikte dehşet saçtı! | Video 17.09.2024 | 16:28

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA