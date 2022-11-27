Video Yaşam İçinde kedi uyurken yuvayı yumruklayarak parçaladı | Video
İçinde kedi uyurken yuvayı yumruklayarak parçaladı | Video

İçinde kedi uyurken yuvayı yumruklayarak parçaladı | Video

27.11.2022 | 13:41

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İçinde kedi uyurken yuvayı yumruklayarak parçaladı | Video 03:52
İçinde kedi uyurken yuvayı yumruklayarak parçaladı | Video 27.11.2022 | 13:41
Asker kınasında maganda dehşeti: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 01:06
Asker kınasında maganda dehşeti: 1 kişi hayatını kaybetti | Video 27.11.2022 | 11:53
Motosiklet sürücüsü havada defalarca takla attı | Video 00:21
Motosiklet sürücüsü havada defalarca takla attı | Video 27.11.2022 | 11:53
Dev orkinos balığı ilgi odağı oldu | Video 01:32
Dev orkinos balığı ilgi odağı oldu | Video 27.11.2022 | 11:53
İstanbul’da araçta akılalmaz uyuşturucu düzeneği! Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü | Video 01:27
İstanbul’da araçta akılalmaz uyuşturucu düzeneği! Polis yaylı zulayı kulaklıkla çözdü | Video 27.11.2022 | 11:53
Demir sopalı vale dehşeti! Park ücreti için müşterileri öldüresiye dövdüler | Video 03:09
Demir sopalı vale dehşeti! Park ücreti için müşterileri öldüresiye dövdüler | Video 27.11.2022 | 11:53
Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarpıp ters döndü | Video 01:12
Ataşehir’de kontrolden çıkan otomobil park halindeki araca çarpıp ters döndü | Video 27.11.2022 | 11:53
Önce anahtarı, sonra otomobili çaldı | Video 01:24
Önce anahtarı, sonra otomobili çaldı | Video 27.11.2022 | 11:53
Okulda öğretmene tekmeli- yumruklu saldırı kamerada | Video 00:57
Okulda öğretmene tekmeli- yumruklu saldırı kamerada | Video 27.11.2022 | 10:54
Fatih’te 16 yaşındaki genç, husumetlilerin saldırısında denk gelen kurşunla öldü | Video 03:08
Fatih'te 16 yaşındaki genç, husumetlilerin saldırısında denk gelen kurşunla öldü | Video 27.11.2022 | 10:17
10 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı | Video 01:23
10 yaşındaki çocuğa pitbull saldırdı | Video 27.11.2022 | 10:17
Beşiktaş’ta lüks otomobillerin olduğu galeriyi kurşunlayan şüpheliler kamerada | Video 01:50
Beşiktaş'ta lüks otomobillerin olduğu galeriyi kurşunlayan şüpheliler kamerada | Video 27.11.2022 | 10:16
Dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın kameraya saldırdı | Video 00:32
Dilencilik yapan yabancı uyruklu kadın kameraya saldırdı | Video 27.11.2022 | 09:40
Zehir taciri zulaladı, narkotik köpeği buldu | Video 00:59
Zehir taciri zulaladı, narkotik köpeği buldu | Video 27.11.2022 | 09:40
Milyonluk TV çetesi yakalandı | Video 02:31
Milyonluk TV çetesi yakalandı | Video 27.11.2022 | 09:21
Düzce’de artçı paniği | Video 03:05
Düzce'de artçı paniği | Video 27.11.2022 | 09:11
Husumetli iki grubun kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı | Video 03:20
Husumetli iki grubun kavgasında silahlar konuştu: 4 yaralı | Video 27.11.2022 | 08:29
Kazanın ardından tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 03:26
Kazanın ardından tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 27.11.2022 | 08:29
Düzce’de korkutan deprem | Video 01:12
Düzce'de korkutan deprem | Video 27.11.2022 | 08:30
Silahlı kavgada mermi yoldan geçen aracın camına isabet etti | Video 01:47
Silahlı kavgada mermi yoldan geçen aracın camına isabet etti | Video 27.11.2022 | 08:29

Fatih'te bir kişi kedilerin uyuması için mahallelinin yaptırdığı yuvayı yumruklayarak parçaladı. Şüphelinin yuvaya yumruk attığı sırada yuvada uyuyan kedi ise korkuyla kaçtı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz cumartesi saat 03.00 sıralarında Fatih Kocamustafapaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde sokakta gezen 3 kişiden birisi mahallelinin kedilerin kalması için yaptıkları yuvayı fark etti. Yuvaya doğru yaklaşan şüpheli sert bir şekilde yumruk atarak yuvayı parçaladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Yumruk atıldığı sırada yuvada uyuyan kedi ise can havliyle kendini dışarı attı. Mahalle sakinleri ise yaşanan bu olaydan sonra besledikleri kediyi bir daha görmediklerini ifade etti.

"BU HAYVAN ONA NE YAPMIŞ OLABİLİR Kİ?"
Mahalle sakinlerinden Suna Koç, "Gördüğünüz şahıs, bizim hayvanların uyuması için yaptırdığımız yuvaya gelip bütün kuvvetiyle içinde kedi varken yumruk atıyor. O hayvan o günden beri ortada yok. Biz bu şahsın bulunmasını istiyoruz. Biz şahsı tanımıyoruz, daha önce de görmedik. Bu olayda gece 03.00'te yaşanıyor. Yuva paramparça halde, kedi de ortada yok. Böyle insanların ortada dolaşmasını istemiyoruz. Bu hayvan ona ne yapmış olabilir ki? Kedinin hiçbir zararı yok, sokakta da dolaşmıyor. Kedi uyumaya çalışan, kendini soğuktan koruyan bir hayvan. Daha önce böyle olaylar çok yaşandı. Biz polise şikayet etsek de herhangi bir sonuç alınamıyor" dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA