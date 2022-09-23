İETT şoföründen pes dedirten hareket... Yol soran kadına el hareketi yaptı! İşte o anlar | Video
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Bahçelievler’de kadın yolcu, İETT şoförüne yol sorunca gördüğü muamele karşısında şok oldu. Yol tarifi almak isteyen vatandaşa el hareketi yapan İETT şoförünün o anları kameraya yansıdı.