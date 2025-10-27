İETT şoförünün ayağını dışarı çıkararak araç kullanması kamerada | Video
27.10.2025 | 09:21
İETT otobüsü şoförünün "İstanbulkart" basılan cihazın bulunduğu alana ayağını uzatarak aracını sürmesi cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Şoförün, trafik güvenliğini tehlikeye atacak şekilde araç kullanması bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
