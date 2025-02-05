Iğdır'da bir şahsın üzerinde 300 adet altın sikke ele geçirildi | Video
Iğdır'da tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen bir şahsın üst aramasında üzerinde 300 altın sikke ele geçirildi.
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