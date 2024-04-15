Video Yaşam Iğdır’da dere yatağına düşen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu | Video
Iğdır’da dere yatağına düşen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu | Video

Iğdır’da dere yatağına düşen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu | Video

15.04.2024 | 13:21

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde dün öğle saatlerinde dereye düşerek kaybolan 6 yaşındaki çocuğun cansız bedenine yaklaşık olarak 23 saat sonra ulaşıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Üçkaya köyünde yaşayan 6 yaşındaki Y.O, dün öğle saatlerinde tarım arazisinde çalışın ailesinin yanında iken yan tarafta bulunan eriyen kar suları ile debisi yükselen dereye düştü. Küçük çocuk akıntıya kapılarak kayboldu. Çocuğun ailesi ve köylüler yaptıkları aramalara rağmen çocuğu bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Köye giden AFAD ve jandarma ekipleri, çocuğun bulunması için çalışma başlatmıştı. Çocuğun bulunması için Erzurum ve Van'da gelen AFAD ekipleri de aramaya destek verdi. Yaklaşık olarak 23 saat sonra çocuğun düştüğü yerden 2 kilometre uzaklıkta Y.O'nun cansız bedeni bulundu. Y.O'nun cansız bedeni Tuzluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Nadir görülen ’Doğu cılıbıtı’ böyle görüntülendi | Video 01:50
Nadir görülen 'Doğu cılıbıtı' böyle görüntülendi | Video 15.04.2024 | 14:33
Fas’tan Yozgat’a gelin geldiler, aynı düğünle dünya evine girdiler | Video 06:26
Fas’tan Yozgat’a gelin geldiler, aynı düğünle dünya evine girdiler | Video 15.04.2024 | 13:23
Teleferikte, korku dolu anları cep telefonu ile çeken anne ve kızı konuştu | Video 03:56
Teleferikte, korku dolu anları cep telefonu ile çeken anne ve kızı konuştu | Video 15.04.2024 | 13:27
Iğdır’da dere yatağına düşen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu | Video 02:34
Iğdır’da dere yatağına düşen 6 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu | Video 15.04.2024 | 13:21
Halfeti’de iki gezi teknesi burun buruna çarpıştı! Kaza anı kamerada | Video 01:00
Halfeti’de iki gezi teknesi burun buruna çarpıştı! Kaza anı kamerada | Video 15.04.2024 | 13:21
Sokak ortasındaki uyuşturucu alışverişi kameraya takıldı | Video 01:02
Sokak ortasındaki uyuşturucu alışverişi kameraya takıldı | Video 15.04.2024 | 11:01
Malatya’da otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 1’i ağır 22 yaralı | Video 02:21
Malatya’da otomobil ile çarpışan yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 22 yaralı | Video 15.04.2024 | 10:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Nisan 2024 Pazartesi atv izle! | Video 05:24
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 15 Nisan 2024 Pazartesi atv izle! | Video 15.04.2024 | 10:50
İstanbul’da film gibi olay kamerada: Yanlış adamı vurdu, bayramda el öperken yakalandı | Video 02:08
İstanbul’da film gibi olay kamerada: Yanlış adamı vurdu, bayramda el öperken yakalandı | Video 15.04.2024 | 10:39
İstanbul’da bayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi öldü! | Video 07:41
İstanbul’da bayram dönüşü aile faciası: 1’i bebek 2 kişi öldü! | Video 15.04.2024 | 10:27
Kasap dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı : 1 yaralı | Video 01:37
Kasap dükkanına pompalı tüfekle ateş açtı : 1 yaralı | Video 15.04.2024 | 09:37
İstanbul’da bayram tatilinin ardından ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu | Video 02:33
İstanbul'da bayram tatilinin ardından ilk iş günü trafik yoğunluğu oluştu | Video 15.04.2024 | 09:42
Elazığ’da 3 kişi cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu | Video 00:58
Elazığ'da 3 kişi cin çarpma iddiası ile toplum sağlığı merkezine başvurdu | Video 15.04.2024 | 09:29
Sarısu Ovası’nın karlı Süphan Dağı’yla kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 02:53
Sarısu Ovası’nın karlı Süphan Dağı’yla kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video 15.04.2024 | 09:15
Sancaktepe’de eski karısını silahla vuran şahıs intihar etti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:02
Sancaktepe'de eski karısını silahla vuran şahıs intihar etti: 1 ölü, 1 yaralı | Video 15.04.2024 | 09:06
Motosiklet sürücüsü ekskavatöre çarpıp ağır yaralandı | Video 01:18
Motosiklet sürücüsü ekskavatöre çarpıp ağır yaralandı | Video 15.04.2024 | 09:06
Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu 03:12
Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu 14.04.2024 | 23:26
Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu: Kalbimin ekmeğini yiyorum! 07:39
Kim Milyoner Olmak İster?’de ikinci baraja ulaşan yarışmacı gözyaşlarına boğuldu: Kalbimin ekmeğini yiyorum! 14.04.2024 | 23:25
Polisten kaçan şüpheliyi yakaladı, çayını içmeye devam etti | Video 01:50
Polisten kaçan şüpheliyi yakaladı, çayını içmeye devam etti | Video 14.04.2024 | 16:44
Ekmek almaya çıktı; köpeklerden kaçarken otomobil çarptı | Video 00:37
Ekmek almaya çıktı; köpeklerden kaçarken otomobil çarptı | Video 14.04.2024 | 14:24

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA