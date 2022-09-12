Video Yaşam İHA muhabirini canlı yayında dövüp gasp ettiler | Video
İHA muhabirini canlı yayında dövüp gasp ettiler | Video

İHA muhabirini canlı yayında dövüp gasp ettiler | Video

12.09.2022 | 14:37

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Gaziantep (İHA) Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde bulanan Grand Halı Fabrikasındaki çıkan yangını takip eden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Said Vakkas Yağcı’yı önce darp eden 5 kişilik grup ardından elindeki telefonu gasp ettiler.

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Edinilen bilgiye göre, Gaziantep 4. Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Grand Carpet Halı Fabrikasında 11.30 sıralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi.

Dumanların yükseldiği yangın ihbarı üzerine olay yerine giden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Said Vakkas Yağcı, telefonundaki programla canlı yayın yapmaya ve görüntüleri İHA merkeze aktarmaya başladı.

İlk olarak İtfaiyenin söndürme çalışmalarını ve çevredeki ambulansları görüntüleyen Yağcı'ya, fabrikanın güvenlik görevlileri olduğu iddia edilen 5 kişilik grup tarafından kimlik sorulup telefonu kapatması istendi.

İHA mhabiri olduğunu söyleyip kimliğini göstermesine rağmen Yağcı'yı darp etmeye başlayan grup, ardından muhabirin elindeki telefonu zorla alarak gasp etti. Ardında hakaret ve küfürler yağdıran grubu polis ekipleri ayırarak bölgeden uzaklaştırdı. Bu sırada canlı yayında olduklarından habersiz grup, telefona el koyduklarını söyleyerek görüntüleri silmeye çalıştı.

Canlı yayında yaşanan darp olayı saniye saniye kaydedilirken, telefonunu geri almak isteyen İHA muhabirine bir grup hakaret ve tehditlerle saldırdı. Telefona el koyduklarını canlı yayında itiraf eden güvenlikçiler ardından görüntüyü silmek için çaba sarf etti. İhlas Haber Ajansı Muhabiri Sadi Vakkas Yağcı'nın yanına giden şahıslar muhabiri görüntüleri sildirmeye zorladı.

Canlı yayına saniye saniye yaşanan olay sonrası Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İHA muhabiri kendini darp edip telefonu gasp eden şahıslardan şikayetçi olurken, taraflar ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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