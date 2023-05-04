İletişim Başkanlığı’nın 'Gezici Çocuk Oyun Tırı', EXPO alanındaki çocuklarla buluştu | Video 04.05.2023 | 15:13 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, depremzede çocukları sosyal yaşama adapte etmek ve afetin izlerini silmek amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında eğitici ve eğlendirici aktivitelerle donatılmış Gezici Çocuk Oyun Tırı’nı EXPO 2023 Sergi Alanı’ndaki konteyner kentte kalan çocuklarla buluşturdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren bölgeye gelerek gerek yardım gerekse dezenformasyonla mücadele kapsamında önemli çalışmalara imza atan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, afetzede çocuklara yönelik psikososyal destek projelerine hız kesmeden devam ediyor.

İletişim Başkanlığı'nın eğitici ve eğlendirici aktivitelerle donatılmış Gezici Çocuk Oyun Tırı, 'Bir tır dolusu mutluluk Kahramanmaraş'a geliyor' temasıyla EXPO 2023 Sergi Alanı'ndaki çocuklarla buluştu. Oyun tırıyla eğlence miniklerin ayağına gelirken, çocuklar masa hokeyi, çekiçle vurma, şişme oyun alanı, boyama gibi etkinliklerle unutulmaz bir gün yaşadı. Onikişubat Belediyesi de çocukların yüzünü dağıttığı oyuncaklarla güldürdü.

"DEPREMİN İZLERİNİ SİLİP, YARALARIMIZI SARACAĞIZ"

Etkinliğe katılan Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ali Ünsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliği gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına teşekkür etti.

Depremin ardından Onikişubat Belediyesi olarak çocuklara yönelik birbirinden anlamlı çalışmalar yaptıklarını kaydeden Ünsal, "Çocuklarımız için EXPO 2023 Alanımızda hep birlikteyiz diyerek sözlerime başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi Savunma Sanayii Başkanlığımız, belediyemizin de destekleriyle EXPO 2023 Sergi Alanımızda mükemmel bir konteyner kent oluşturdu. Biz de Onikişubat Belediyesi olarak buradaki vatandaşlarımızın daima yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Bugün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'mızın EXPO 2023 Alanımıza getirdiği Gezici Çocuk Oyun Tırı'nı çocuklarımızla buluşturduk. İletişim Başkanlığımız bizlere gerçekten de bir tır dolusu mutluluk getirdiler. Burada ikamet eden depremzede çocuklarımızın psiko-sosyal gelişimlerini desteklemek amacıyla İletişim Başkanlığımız çok güzel bir etkinlik düzenledi. İletişim Başkanlığımıza bu güzel etkinlik için canı gönülden teşekkür ediyorum. Çocuklarımız müzikler ve palyaçolar eşliğinde dans ederek eğleniyor, boyama kitaplarıyla boyama yapıyorlar. Bu tür etkinliklerle çocuklarımız 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem travmasından kurtulmuş olacaklar. Depremin izlerini silip, yaralarımızı saracağız. Devletimiz bu zor günlerde tüm kurum ve kuruluşlarıyla bizlerin yanında oldu, hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmamaya çalıştı" ifadelerini kullandı.

Çocukların mutluluğu ise görülmeye değerdi.