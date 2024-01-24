Video Yaşam İlk Türk Astronot için iki kıta ortasında Türk Bayrağı asıldı | Video
İlk Türk Astronot için iki kıta ortasında Türk Bayrağı asıldı | Video

İlk Türk Astronot için iki kıta ortasında Türk Bayrağı asıldı | Video

24.01.2024 | 10:34

Ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşıyan ilk Türk astronot Alper Gezeravcı için 15 Temmuz şehitler köprüsüne Türk bayrağı ve misyonda kullandığı görev armasının flamaları asıldı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne Türkiye'nin ilk insanlı uzay görevi çerçevesinde Türk bayrağı ve görev armasının bayrakları asıldı. Falcon 9 roketi ile Kennedy Uzay Merkezi'nden başarılı bir şekilde uzaya çıkan Gezeravcı beraberindeki mürettebat ile birlikte Uluslar Arası Uzay İstasyonu'na bağlandı. Tüm Türkiye tarihi anları izlerken yurt dışında görev yapan bilim insanları ise bu görevin ardından ülkeye dönmeye başladı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görevli astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, görevinden ayrılarak Türkiye'ye döneceğini sosyal medya hesabından açıkladı.
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