İmaj değiştiren yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe'den bahsetti: "Dünyanın en güzel duygusu..." | Video

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Geçen aylarda bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi geçtiğimiz günlerde kucaklarına aldı. Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği konuşuluyordu. Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ilk kez kameralar önünde oğlu Kurt Efe hakkında konuştu. Dijital platformda izleyiciyle buluşan yeni dizisi 'Yakamoz S-245' galasında ortaya çıkan taze baba Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı da ilgi odağı oldu. Bıyık bıraktığı görülen Kıvanç Tatlıtuğ'a "Baba olunca bıyık da yakıştı" yorumları yapıldı. İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile ilgili açıklamaları...