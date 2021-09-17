İmam ve cemaate sopayla saldırdı! O anlar böyle görüntülendi! | Video
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Sultangazi'de alkollü halde camiye giden şahıs imama ve cemaate sopayla saldırdı. Cemaat tarafından etkisiz hale getirildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.