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İneğin çifte atarak ölümüne sebep olduğu kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video

İneğin çifte atarak ölümüne sebep olduğu kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video

04.07.2024 | 16:01

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ineğin çifte atması sebebiyle ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 52 yaşındaki kadın son yolculuğuna uğurlandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Alpagut köyünde 52 yaşındaki Nevin Tekin, akşam saatlerinde ineklerini sağmak için ahıra girdi. İnek sağma makinesini ineğe bağlayan kadına, inek tekme attı. İneğin darbesiyle yere düşen kadın ve ağır yaralanan Nevin Tekin, ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden 52 yaşındaki Nevin Tekin, Alpagut Köyü Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Alpagut Köyü Mezarlığı'nda Tekin'in cansız bedeni gözyaşlarıyla defnedildi.
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