İneğin çifte atarak ölümüne sebep olduğu kadın son yolculuğuna uğurlandı | Video
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ineğin çifte atması sebebiyle ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 52 yaşındaki kadın son yolculuğuna uğurlandı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Hayatını kaybeden 52 yaşındaki Nevin Tekin, Alpagut Köyü Camii'nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Alpagut Köyü Mezarlığı'nda Tekin'in cansız bedeni gözyaşlarıyla defnedildi.
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