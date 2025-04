İnegöl'lü balıkçının oltasına 7 kiloluk turna takıldı | Video 03.04.2025 | 13:26 Bursa'nın İnegöl ilçesinde amatör balıkçılıkla uğraşan Emre Ceylan, çıktığı balık avında unutulmaz bir ana tanıklık etti. Balıkesir'deki bir baraj gölünde avlanan Ceylan, tam 1 metre uzunluğunda ve 7 kilogram ağırlığında dev bir turna balığı yakaladı. Heyecan dolu anlar amatör kameraya yansırken, Ceylan’ın büyük balığı kıyıya çıkarmak için verdiği mücadele dikkat çekti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Emre Ceylan, balık tutmanın en büyük hobilerinden biri olduğunu belirterek, "Çocukluğumdan beri balık tutuyorum, ama böyle bir şey daha önce hiç başıma gelmemişti. Oltam aniden gerildiğinde büyük bir balığın yakalandığını anladım ama turnayı sudan çıkarmak gerçekten zor oldu. Onunla adeta bir mücadele verdim" dedi.Balığı kıyıya aldıktan sonra uzun süre kendine gelemeyen Ceylan, "Bu kadar büyük bir turna yakalamak her balıkçının hayalidir. Gerçekten unutulmaz bir an yaşadım. Yakalama anı da kayıttaydı ve izlerken tekrar heyecanlandım" diye konuştu.Emre Ceylan'ın yakaladığı dev turna, bölgedeki balıkçılar arasında büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok kişi bu başarısını tebrik etti. Bölgedeki diğer amatör balıkçılar da benzer bir av deneyimi yaşamak için baraj gölüne akın etmeye başladı.Doğayla iç içe bir hobi olarak bilinen balıkçılık, hem sabır gerektiren hem de büyük heyecanlar yaşatan bir uğraş olarak kabul ediliyor. Emre Ceylan gibi tutkulu balıkçılar için her av yeni bir macera anlamına gelirken, bu tür büyük yakalamalar da uzun süre unutulmayacak hatıralar olarak hafızalara kazınıyor.Turna balığı, tatlı su ekosistemlerinde yaşayan yırtıcı bir balık türü olarak biliniyor. Güçlü çenesi ve keskin dişleri sayesinde küçük balıklar, kurbağalar ve hatta küçük kuşlarla beslenebilen turnalar, Türkiye'de özellikle baraj gölleri ve büyük nehirlerde yaygın olarak bulunuyor. Uzunlukları genellikle 50-70 cm arasında değişse de, nadir durumlarda 1 metreyi aşan bireylere de rastlanabiliyor.