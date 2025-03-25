Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı | Video 25.03.2025 | 09:38 Irak Konsolosluğu'na silahlı saldırı anlarının görüntüsü ortaya çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

21 Mart günü saat 21.30 sıralarında Şişli'deki Irak Cumhuriyeti Konsolosluğu'na doğru 2 motosikletli tarafından uzun namlulu silahlarla, ateş açılmıştı. 9 el ateş eden şüpheliler, daha sonra geldikleri motosikletle olay yerinden kaçmıştı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar konsolosluk binasına isabet etmişti. İstanbul ve İzmir'de gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 12 şüpheli yakalanmıştı. Şimdi saldırıya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.