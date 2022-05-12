İrem Derici konserinde gözyaşlarına hakim olamadı | Video

İki ünlü şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi, geçtiğimiz aylarda ihanet nedeniyle ayrılmış, daha sonra tekrar barışmıştı. Bu kısa süreli ayrılık sonrası barışan İrem Derici ve Cem Belevi, ilişkilerine ikinci şans vermek istedi. Aşklarını bir dargın, bir barışık yaşayan ünlü çiftten, geçtiğimiz günlerde üzen haber geldi. Ünlü şarkıcı Cem Belevi’nin İrem Derici’yi manken Nergis Nesrullayeva ile aldattığı magazin kulislerinde yer aldı. Cem Belevi bu iddiaları redderken İrem Derici ‘ses kayıtları’ var diye cevap verdi. Dün konser veren İrem Derici, hem sahnede gözyaşlarına hakim olamadı, hem de hayranları aracılığıyla Cem Belevi’ye gönderme yaptı. İşte ayrıntılar…