İş adamını takip edip kurşun yağdırdılar... Düşmanım yok diyen iş adamına saldıranlar yakalandı

İstanbul’da tekstilci iş adamı M.P.’nin aracını motosikletle takip edip Eyüpsultan E-5 karayolunda kurşun yağdıran 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin olay öncesinde işadamını takip ettiği, olay sonrasında ise motosikleti bir garaja park ettiği anları güvenlik kameraları kaydetti. İşadamı olaydan sonra “Hiç düşmanım yoktu" derken şüpheliler ise olayı neden yaptıklarını söylemedikleri öğrenildi. Polis haraç almak istedikleri için olayı gerçekleştirmiş olabilecekleri üzerinde duruyor.