İş adamını takip edip kurşun yağdırdılar... Düşmanım yok diyen iş adamına saldıranlar yakalandı
İstanbul’da tekstilci iş adamı M.P.’nin aracını motosikletle takip edip Eyüpsultan E-5 karayolunda kurşun yağdıran 2 şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin olay öncesinde işadamını takip ettiği, olay sonrasında ise motosikleti bir garaja park ettiği anları güvenlik kameraları kaydetti. İşadamı olaydan sonra “Hiç düşmanım yoktu" derken şüpheliler ise olayı neden yaptıklarını söylemedikleri öğrenildi. Polis haraç almak istedikleri için olayı gerçekleştirmiş olabilecekleri üzerinde duruyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:48
Kahvehane cinayetinde gözaltına alınan şüpheli tutuklandı | Video 20.08.2024 | 11:07
01:54
01:18
01:18
01:54
00:45
01:52
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon! 20.08.2024 | 10:03
00:56
Dilan Polat'ın tahliye anı kamerada! Ablasına ve kızına sarılıp ağladı 20.08.2024 | 09:55
00:40
Dilan Polat'ın tahliye sonrası ilk görüntüleri! 20.08.2024 | 09:40
04:39
05:42
"Yürüyen Adam" evinde ölü bulundu | Video 20.08.2024 | 08:53
00:33
04:07
01:15
Hatay'da 3,9 büyüklüğünde deprem! | Video 20.08.2024 | 08:48
03:25
Dilan Polat’ın avukatından tahliye sonrası ilk açıklama! 20.08.2024 | 08:38
01:46
İstanbul'da Süper Ay manzarası 20.08.2024 | 08:38
05:42
'Yürüyen Adam' Selami Salman evinde ölü bulundu! 20.08.2024 | 08:43
04:07
01:15
Hatay Kırıkhan'da 3,9 büyüklüğünde deprem! 20.08.2024 | 08:24