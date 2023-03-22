İş yeri kasasından 500 bin lira çalan hırsızlar yakalandı | Video
Bolu’da, unlu mamulleri satan iş yerinin kasasından 500 bin lira para çalan 1’i kadın 3 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi. Kasayı açan hırsızın 59 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.
Ayrıca, şüphelilerden A.B.I.'nın 29 suç kaydından 10 aranması ve kat'ileşmiş 59 yıl hapis cezası bulunduğu öğrenildi.
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