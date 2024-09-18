İş yerinin önünde oturan şahsın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada | Video
Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iş yerinin önünde oturan şahsın silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Saldırgan, iş yerinin önünden geçtikten sonra M.M.Y.'ye sıkıp kaçmaya başladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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