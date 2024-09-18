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İş yerinin önünde oturan şahsın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada | Video

İş yerinin önünde oturan şahsın silahlı saldırıya uğradığı anlar kamerada | Video

18.09.2024 | 11:39

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde iş yerinin önünde oturan şahsın silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Merkez Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Urfa Bulvarı'nda ses sistemi dükkanın önünde oturan M.M.Y.(52), bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Saldırgan, iş yerinin önünden geçtikten sonra M.M.Y.'ye sıkıp kaçmaya başladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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