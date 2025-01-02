Isınmak için yaktıkları kova bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada | Video
Antalya'nın Alanya ilçesi sebze ve meyve toptancı halinde ısınmak için yakılan kovanın patlaması sonucu işçiler panik yaşadı.
Sebze ve meyve halinde komşu dükkandan yüksek bir patlama sesi geldiğini aktaran görgü şahidi Orhan Metin, "Bu halde daha doğrusu Türkiye'nin her yerinde olan bir şey, sabah ısınmak için işçiler ateş yakmışlar. Yerdeki betonun ısınmasından kaynaklı meydana geldi. Kimse yaralanmadı, hasar da yaşanmadı. Biz de sesi duyarak haberdar olduk" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:27
02:15
00:47
01:19
00:45
Yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatına polis operasyonu | Video 02.01.2025 | 12:47
02:04
Motokurye kendisine çarpan sürücünün kaçmasını engellemeye çalıştı | Video 02.01.2025 | 12:43
02:31
00:30
04:08
03:37
00:20
Ters yönde böyle ilerledi, sürücülerin dikkati faciayı önledi | Video 02.01.2025 | 11:42
03:37
05:27
00:08
Çaydanlıkla adam döven genç intihar etti | Video 02.01.2025 | 11:24
02:06
TEM Büyükçekmece’de buzlanma kazası: 1 yaralı | Video 02.01.2025 | 10:52
00:27
Adana'da cezaevinden çıkan şahıs, husumetlisini öldürdü | Video 02.01.2025 | 10:37
08:16
Terzideki para dolu zarfları teker teker çaldı | Video 02.01.2025 | 09:56
00:46
Adana'da fırından cep telefonu çalan hırsız tutuklandı | Video 02.01.2025 | 09:51
06:03