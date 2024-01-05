İSKİ’nin Ataköy tesislerinde erkek cesedi bulundu | Video
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ)’nin Bakırköy'de bulunan Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisinde bir erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin kime ait olduğu DNA testiyle belirlenecek.
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