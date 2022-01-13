İsmail Saymaz hedef göstermişti! Vatandaşlar o vakfa bağış yarışına girdi | Video

Gazeteci ve Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef alarak Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı’na bağlı olan Rize’deki '4-6 yaş Gül Bahçesi Kur'an Okulu'nun gerçekleştirdiği Mekke’nin Fethi gösterisinden fotoğraf karelerini sosyal medyadan paylaşarak, kursu hedef göstermesinin ardından vatandaşlar vakfa bağış yarışına girişti. Vakfa bağışın öncülerden biri ise Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan oldu. Güneysu İlim Öğrenenlere Destek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Özer, İsmail Saymaz ve belirli medya grupları tarafından vakfa yönelik başlatılan çirkin saldırılara karşı vakfın bağış hesabına yapılan yardımların “Vakfımızın Uhdesinde Olan Yetim Öğrenci Çocuklarına” burs olarak verileceğini açıkladı. Özer yaptığı açıklamada, “Bizleri maddi ve manevi destekleyen ve ilgili şahıs ve kurumlara hak ettikleri cevabı veren tüm yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi. Sosyal medyadan ise İsmail Saymaz’ın Kur’an kursunu hedef göstermesine tepkiler sürüyor

Gazeteci ve Halk TV yorumcusu İsmail Saymaz, 4-6 yaş Kur'an kurslarını hedef alarak Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı'na bağlı olan Rize'deki '4-6 yaş Gül Bahçesi Kur'an Okulu'nun gerçekleştirdiği Mekke'nin Fethi gösterisinden fotoğraf karelerini sosyal medyadan paylaşarak kursu hedef gösterdi. Saymaz, bu etkinlikten rahatsız olmakla kalmadı, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu'nun Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etmesini de hedef gösterdi.

VATANDAŞLAR BAĞIŞ YARIŞINA GİRİŞTİ! HİLAL KAPLAN DA BAĞIŞ YAPTI

İsmail Saymaz'ın 4-6 yaş Gül Bahçesi Kur'an Okulu'nu ve minik öğrencileri hedef göstermesi sonrasında birçok vatandaş Kur'an kursuna bağış yarışına girişti. Öncülerden biri ise Sabah Gazetesi Yazarı Hilal Kaplan oldu. Kaplan sosyal medyadan İsmail Saymaz'a tepkisini Güneysu İlim Öğrenenlere Destek Vakfı'na bağlı '4-6 yaş Gül Bahçesi Kuran Okulu ile Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne destek olarak gösterdi.

Kaplan sosyal medya hesabından desteğini şu şekilde açıkladı: "Cumhuriyet Gazetesinden kazandığım tazminatın yarısı anne-babası olmayan bir İmam-Hatip öğrencisine, yarısı da İsmail Saymaz'ın "yönlendirmesi" ile Rize Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı'na gönderildi. Hayırlı olsun."

Vakıf, sosyal medya hesabından Kaplan'a teşekkür ederek, "Sayın Hilal Kaplan, Vatanına, Milletine ve Dinine âşık geleceğini geçmişin kökleriyle besleme çabasında olan bireyler yetiştirme çabamızda yanımızda olduğunuz için müteşekkiriz..." dedi.

VAKIF, VATANDAŞLARIN MADDİ VE MANEVİ DESTEĞİ İÇİN TEŞEKKÜR MESAJI YAYINLADI!

Güneysu İlim Öğrenenlere Destek Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Özer, vatandaşların maddi ve manevi desteğinden dolayı sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayınlayarak "Teşekkürler, bizleri maddi ve manevi destekleyen tüm yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Vakıf Başkanı Rıfat Özer teşekkür mesajında şunları söyledi: "İsmail Saymaz ve belirli medya grupları tarafından vakfımıza yönelik başlatılan çirkin saldırılara kısa sürede büyüyen tepkiler sonrası vakfımızın bağış hesabına yapılan yardımlar "Vakfımızın Uhdesinde Olan Yetim Öğrenci Çocuklarına" burs olarak verilecektir. Bizleri maddi ve manevi destekleyen ve ilgili şahıs ve kurumlara hak ettikleri cevabı veren tüm yardımsever vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

VAKIF BAŞKANI, MEKKE'NİN FETHİ GÖSTERİSİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ DE PAYLAŞTI!



Vakıf Başkanı Rıfat Özer, 4-6 yaş Gül Bahçesi Kur'an Okulu'nun Mekke'nin fethi gösterisinin video görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Başkan Özer bu görüntülerle birlikte, "Tüm Türkiye'de sevgi ve bilgi tohumlarının filizlendiği 4-6 Yaş Kur'an Kursları Kur'an'ın yolu, Efendimizin güzel ahlakının ilhamıyla sevgili yavrularımızı İrfanın nuru, Bilimin ışığıyla ve de merhametle yarınlara hazırlıyor. Daha çok çalışmak şükrümüz olacak" ifadelerini kullandı.

NELER OLMUŞTU?

Gazeteci İsmail Saymaz, Kur'an kurslarını hedef alarak Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı'na bağlı olan Rize'deki '4-6 yaş Gül Bahçesi Kuran Okulu'nun gerçekleştirdiği Mekke'nin Fethi gösterisinden fotoğraf karelerini sosyal medyadan paylaşmıştı.

İSMAİL SAYMAZ, ÇOCUKLARIN ETKİNLİĞİNDEN RAHATSIZ OLDU

İsmail Saymaz görüntülerle birlikte ayrıca sosyal medya hesabından, "Dün Rize'de Güneysu İlim Öğrenenlere Destek Vakfı'na bağlı '4-6 yaş Gül Bahçesi Kuran Okulu'na (sıbyan mektebi) giden çocuklara Mekke'nin Fethi gösterisi yaptırıldı. Çocuklar tavaf ettirildi, el kadar kızların başı bağlandı. Belediye Başkanı dâhil bütün ilçe protokolü orada…" demişti.

VAKIF AÇIKLAMA YAPMIŞTI: "BİZLERİ TAKİP ETMEYE DEVAM EDİN"

Güneysu Belediye Başkanı ve Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Başkanı Rıfat Özer, resmi Twitter hesabından İsmail Saymaz'ın paylaşımını alıntılayarak bir cevap yazmış, Saymaz'a gönderme yaparak, "Sayın İsmail Saymaz ve diğerleri, vakfımıza ve 4-6 yaş Kur'an okulumuza olan ilginizi gizli hayranlığınıza veriyoruz. Aksini düşünmedik! Tüm yavru ve ailelerimizle 13 yıldır gururla gerçekleştirdiğimiz eğitim faaliyetleri ve programlarımız için bizleri takip etmeye devam edin" ifadelerini kullanmıştı.

Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı'nın resmi Twitter hesabından da aynı ileti paylaşılmıştı.

BAŞKAN SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vakfı Başkanı Rıfat Özer, bu etkinliği sosyal medya hesabından şu şekilde duyurmuştu: "Güneysu İlim Öğrenenlere Yardım Vafkı Eğitim Kurumlarımızdan 4-6 Yaş Gül Bahçesi Kur'an Okulu Öğrencilerimizin Mekke'nin Fethi dolayısı ile gerçekleştirdikleri organizasyona katıldık. Organizasyonda emeği geçen yönetim kurulu arkadaşlarımızı ve tüm öğretmenlerimizi kutluyorum."

İMAM HATİP LİSESİNİ VE KAYMAKAMI HEDEF GÖSTERMİŞTİ



Saymaz, miniklerin etkinliğinden rahatsız olmakla kalmadı, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu'nun Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etmesinden de rahatsız olarak imam hatip lisesini ve kaymakamı sosyal medyada hedef göstermişti.



Saymaz, konferansın görsellerini sosyal medyadan paylaşarak şunları yazmıştı: "Önceki gün yine Güneysu… Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne Kaymakam Arif Oltulu geliyor. Okulun konferans salonu varken, mescidinde konferans yapılıyor. Konu, dini meseleler mi? Hayır, kaymakamlık mesleğinin zorlukları."



İSMAİL SAYMAZ'A SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞMIŞTI



Sosyal medya platformu Twitter'dan ise İsmail Saymaz'ın küçük çocukların etkinliğiyle ilgili sözlerine tepki yağmıştı. İşte 4-6 yaş Kur'an kursuna giden çocukların etkinliğini ve imam hatip lisesindeki konferansı hedef gösteren İsmail Saymaz'a tepkilerden bazıları şöyleydi:



"28 ŞUBAT'IN FAŞİST SALDIRGANLARI…"



Gazeteci Erem Şentürk sosyal medya hesabından, "28 Şubat'ın faşist saldırganları aramızda dolaşıp böyle saldıracak hedefler arıyorlar. O halde bunlar nereye saldırıyorsa orayı kalkındıracağız. Faşist gözleri kamaştırıp kör edecek kadar parlatıp yükselteceğiz. Azgın azınlığın tahakküm işkencesine geçit vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Türkiye Gazetesi yazarı Yusuf Alabarda ise şunları söyledi: "27 Nisan E muhtırasını Yaşar Büyükanit adına kim kaleme aldı yıllarca tartışıldı. Sanırım artık şüpheler gitti."



"BU YAPILAN AÇIK BİR HEDEF GÖSTERME"



Abdülkadir Taşan isimli sosyal medya kullanıcısı "Uğur Dündarların mescid bastığı ve bunu TV'lerden yayınlayarak dindarları hedef gösterdiği dönemlere geri döndük. Bu yapılan açık bir hedef gösterme" diyerek Saymaz'a tepkisini ortaya koydu.



"HOŞ GELDİN 28 ŞUBAT", "HEM FAŞİST HEM DE FİŞLEMECİ"



Gazeteci Yunus Paksoy sosyal medya hesabından İsmail Saymaz'ın paylaşımını alıntılayarak, "Hoş geldin 28 Şubat.. Bu tweet bir nefret suçu ve hedef gösterme değil mi?" derken, Gülsüm Tatlıpınar isimli sosyal medya kullanıcısı ise "İsmail Saymaz'ın içindeki 28 Şubat ruhu her daim diri.. Hem faşist hem de fişlemeci" ifadelerini kullandı. İzzet Gülaçar isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Mekke'nin Fethi, tavaf, başörtüsü. Bir Müslümanın hayatında önemli bulduğu ve kutsal kabul ettiği ameller. Müslüman bir çocuğun bunları bilmesinden daha normal bir şey olamaz herhalde. Sorun neymiş efendim?" diyerek tepkisini ortaya koydu.

"SAYMAZ'IN BU TWETTİ 28 ŞUBAT DÖNEMİ HABERCİLİĞİNİ NE KADAR ÖZLEDİKLERİNİ GÖSTERMİYOR MU?"



Hüseyin Yücel Öztürk isimli bir sosyal medya kullanıcısı Saymaz'a tepki göstererek, "28 Şubat zihniyeti dimdik ayakta .... Allah size fırsat vermesin... Sizin zihniyet ile ittifak yapan Saadet Partili kardeşlerimize akıl ve feraset versin…" ifadelerini kullandı. Gazeteci Bilal Çetin ise "İsmail Saymaz'ın bu twetti 28 Şubat dönemi haberciliğini ne kadar özlediklerini göstermiyor mu? Uğur Dündar'ın meşhur cuma namazı takibi haberine yetişemez ama ..." yorumunda bulundu.



"EL KADAR KIZLARA RAKI İÇİRİLDİĞİNDE AYNI TEPKİYİ GÖSTERDİN Mİ?"



Bir başka sosyal medya kullanıcısı Ayşe Yılmaz Doğan ise İsmail Saymaz'a şu soruyu yönelterek tepki gösterdi: "Başı bağlanmadı örtüldü, el kadar kızlara rakı içirildiğinde aynı tepkiyi gösterdin mi?"



"ÇOCUKLARI BÖYLE ŞEYLERDEN DEĞİL SİZ DEN KORUMAK ŞART!"



Melike Yıldız isimli sosyal medya kullanıcısı ise şunları belirtti: "Çocukken ibadet yapmayı, dini sohbetlere katılmayı sevmiyor muydunuz? Ben hep mutlu olurdum. Kendi kendime başımı örterdim, namaz kılanları taklit eder, annemle beraber sohbete giderdim ve bunların hiç biri zorla yapılmadı. Çocukları böyle şeylerden değil siz den korumak şart!"



"YA İNSANLAR KENDİ ÇOCUKLARINI NASIL YETİŞTİRECEKLERİNİ SANA MI SORACAKLAR?"



Abdülbaki Ateş isimli sosyal medya kullanıcısı ise "Ya insanlar kendi Çocuklarını nasıl yetiştireceklerini sana mı soracaklar? Sen kimsin, kimin adına konuşuyorsun. Yılardır aslında senin istediğin gençlik Kandile giden gençliktir, bizim doğuda bir deyim vardır. Tam da size uygun üçüncü kişiye … yemek düşer senin gençliğin" diyerek bir fotoğraf paylaştı.