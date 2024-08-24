Isparta-Antalya karayolunda yolcu otobüsü devrildi: 13 yaralı | Video
Isparta'dan Antalya istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünün virajı alamayıp devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
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