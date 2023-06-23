Isparta’da kontrolden çıkan araç ağaca çarptı: 1’i ağır 2 yaralı | Video 23.06.2023 | 08:36 Isparta’da seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarptı. 1’i ağır 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 00.15 sıralarında Merkeze bağlı İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şehir merkezinden Süleyman Demirel Üniversitesi istikametine giden A.Z.T idaresindeki otomobil yol kenarındaki su birikintisine girerek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil orta refüjde bulunan ağaca çarparak ağır hasar aldı.Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda araç içinde sıkıştıkları yerden çıkarılan A.Z.T. ve yanında yolcu olarak bulunan arkadaşı sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan yaralılardan A.Z.T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kazanın şiddeti ile otomobilin camının çam ağacının üzerinde asılı kalması dikkat çekti.