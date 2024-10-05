İstanbul Avcılar E-5’te dehşet saçan sürücünün yeni görüntüleri ortaya çıtkı! 05.10.2024 | 09:37 İstanbul Avcılar’da Fas uyruklu bir şahıs, cip ile çok sayıda araca çarpıp kaçtı. 3 kişinin de yaralanmasına neden olan şahısın olayı yapma sebebi henüz öğrenilemezken, şahıs E-5 Yenibosna mevkiinde yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, E-5 karayolu Avcılar yan yolda saat 15.15 sıralarında yaşandı. Fas uyruklu N.D. isimli bir şahıs yol boyu birçok araca çarparak kaçmaya başladı. Vatandaşların önünü kapattığı şahıs araçtan darp edilerek indirilmek istedi. N.D. yakalanacağını anlayınca toplam 6 araca ve 2 motosiklete çarparak kaçmaya başladı. 3 kişinin de yaralanmasına neden olan şahıs Yenibosna E-5 karayolunda polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Şahısın neden böyle bir şey yaptığı ise henüz ortaya öğrenilemedi.



Dövülerek araçtan indirilmeye çalışıldı

Yaşanan anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde N.D.'nin aracına sopa ve yumruklarla vurulup indirilmeye çalışılması, şahısın daha sonra ise araçlara çarparak kaçması yer aldı.



Bayram Salman isimli bir görgü tanığı, "Ben kovaladım önünü kestim, zaten önünü kesmemle orta kapıma vurdu. Neden kaçtığını bilmiyoruz. 1 kişiydi. Nedir amacı ne bilmiyoruz" dedi.



Olayı gören bir taksici ise, "Haramidere'den itibaren araçlara vura vura geldi. Biz onu kovaladık burada sıkıştırdık. Arabadan çıkarmaya çalıştık emniyet kemerini bağlamıştı. Bir boşluk buldu araçlara önden arkadan vurdu. Kafası iyi değildi zaten. Tek kişiydi onu kovalayanda yoktu" diye konuştu.