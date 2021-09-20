İstanbul Avcılar'da su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı

İstanbul Avcılar'da 2 kedinin kurtarılmasının ardından üzeri kapatılan su kuyusundan itfaiye ekiplerince bir yavru kedi daha kurtarıldı.

İstanbul Avcılar Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokak'ta geçen cuma günü, kullanılmayan su kuyusuna düşen iki kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Görevliler, başka ses duymayınca moloz yığını bulunan kuyunun üzerini kapatarak ayrıldı. Ancak, cumartesi gecesi kuyudan yine kedi sesi duyuldu. Pazar sabahı itfaiyeye yeniden haber verildi. Gelen biri kadın itfaiye erleri kuyunun üzerini tekrar açtı. Bir itfaiye eri merdivenle uyuya indi. Dinletilen kedi sesini duyan yavru kedi, molozların üstünde görülünce yakalanıp kovaya konularak çıkarıldı. En az 3 gündür kuyuda olduğu tahmin edilen yavru kedi bahçeye bırakırken, mahalle sakinleri tarafından beslendi.