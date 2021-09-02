İstanbul Avcılar'da yılan paniği! Eve giren yılanı itfaiye eri böyle yakaladı
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İstanbul Avcılar'da eve giren ve oturanlara korku dolu anlar yaşatan yılan, itfaiye eri tarafından yakalandı.
İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturanlar bahçeye açılan kapıyı açık bıraktı. Bahçeden gelen yılan içeri girerek, kalorifer peteğinin bulunduğu yerde gizlendi. Ev sahipleri tarafından fark edilen boyu 1 metreyi bulan yılan, korkuya neden oldu. Ev sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede gelen itfaiye erleri yılan yakalama operasyonu başlattı. Ev sahibinin de süpürge ile destek verdiği çalışma kısa sürede sonuç verdi. İtfaiye eri yılanı yakaladı. Yılan, doğada bırakmak üzere götürüldü.