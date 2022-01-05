İstanbul Bakırköy’deki lüks araç amblemi hırsızı minibüs şoförü kamerada

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İstanbul Bakırköy’de lüks aracın ön ve arka amblemini çalan minibüsçü gözaltına alındı. Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalana şüphelinin aracın amblemlerini çaldığı anlara dair görüntüler de ortaya çıktı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.