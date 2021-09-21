Video Yaşam İstanbul Bebek'te aynı teknede bir gecede ikinci yangın: Küle dönen tekne battı

İstanbul Bebek'te aynı teknede bir gecede ikinci yangın: Küle dönen tekne battı

İstanbul Bebek'te aynı teknede bir gecede ikinci yangın: Küle dönen tekne battı
21.09.2021 | 08:10

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | Video 00:22
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı | Video 21.09.2021 | 09:15
Husumetli iki kişi birbirlerini tabancayla vurdu | Video 01:20
Husumetli iki kişi birbirlerini tabancayla vurdu | Video 21.09.2021 | 08:52
İstanbul’da düzenlenen operasyonda 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi | Video 01:00
İstanbul’da düzenlenen operasyonda 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi | Video 21.09.2021 | 08:52
İstanbul Bebek’te aynı teknede bir gecede ikinci yangın: Küle dönen tekne battı 04:25
İstanbul Bebek'te aynı teknede bir gecede ikinci yangın: Küle dönen tekne battı 21.09.2021 | 08:10
İzmir’de hareketli saatler: Evden çıkmak istemeyen kiracı ortalığı birbirine kattı 03:11
İzmir’de hareketli saatler: Evden çıkmak istemeyen kiracı ortalığı birbirine kattı 21.09.2021 | 08:10
Esra Erol bir aileyi daha birbirine kavuşturdu! 10 yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi! | Video 18:08
Esra Erol bir aileyi daha birbirine kavuşturdu! 10 yıllık hasret Esra Erol’da sona erdi! | Video 20.09.2021 | 21:24
Aracın lastiğini patlatan hırsızlar para dolu çantayı böyle çaldılar | Video 03:31
Aracın lastiğini patlatan hırsızlar para dolu çantayı böyle çaldılar | Video 20.09.2021 | 19:44
Bursa’da dengesini kaybeden adam 3. kattan böyle düştü | Video 01:40
Bursa’da dengesini kaybeden adam 3. kattan böyle düştü | Video 20.09.2021 | 17:41
İstanbul Avcılar’da su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı 04:38
İstanbul Avcılar'da su kuyusuna düşen yavru kedi kurtarıldı 20.09.2021 | 17:15
Elazığ’da hırsızlara polis şoku: Fark edilince çaldıkları kapıyı bırakıp kaçmaya çalıştılar 01:24
Elazığ'da hırsızlara polis şoku: Fark edilince çaldıkları kapıyı bırakıp kaçmaya çalıştılar 20.09.2021 | 17:15
TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı’nda Türk Yıldızları’ndan selamlama uçuşu 04:06
TEKNOFEST öncesi İstanbul Boğazı'nda Türk Yıldızları'ndan selamlama uçuşu 20.09.2021 | 11:45
Başakşehir’de hırsızların ’lastik patlatma’ oyunu kamerada | Video 06:07
Başakşehir'de hırsızların 'lastik patlatma' oyunu kamerada | Video 20.09.2021 | 16:58
İETT’nin dumanlı seyahati sosyal medyayı salladı: “Her şey çok duman oldu! | Video 00:10
İETT'nin "dumanlı seyahati" sosyal medyayı salladı: “Her şey çok duman oldu!" | Video 20.09.2021 | 16:49
Marketten aldığı peynirin içinden eldiven çıktı | Video 01:38
Marketten aldığı peynirin içinden eldiven çıktı | Video 20.09.2021 | 16:32
Elazığ’da gülümseten ceviz silkeleme anlatımı | Video 01:06
Elazığ’da gülümseten ceviz silkeleme anlatımı | Video 20.09.2021 | 16:20
İzmir’de kocası tarafından darp edilen kadın dehşet anlarını anlattı | Video 05:30
İzmir’de kocası tarafından darp edilen kadın dehşet anlarını anlattı | Video 20.09.2021 | 16:09
Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum’da tatil yapıyor | Video 02:30
Rus milyarder 400 milyon dolarlık yatıyla 3 aydır Bodrum’da tatil yapıyor | Video 20.09.2021 | 15:31
Konya’da arkadaşını öldüren cinayet zanlısı saklandığı metruk evde yakalandı | Video 00:34
Konya'da arkadaşını öldüren cinayet zanlısı saklandığı metruk evde yakalandı | Video 20.09.2021 | 15:31
Kamyonları parçalayan operatör: Olayda mağdur kimse yok | Video 00:47
Kamyonları parçalayan operatör: "Olayda mağdur kimse yok" | Video 20.09.2021 | 15:59
Domuztepe Höyüğü’nde Orta Çağ Dönemi’ne ait çocuk iskeleti bulundu | Video 00:31
Domuztepe Höyüğü'nde Orta Çağ Dönemi'ne ait çocuk iskeleti bulundu | Video 20.09.2021 | 15:31

Beşiktaş Bebek Koyu'nda akşam saatlerinde lüks bir teknede çıkan yangın, itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri tarafından kontrol altına alınmıştı. Aynı teknede gece saatlerinde çıkan ikinci yangında alev alev yanan tekne küle dönerek battı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 01.45 sıralarında Beşiktaş Bebek Koyu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Mert K. isimli teknede dün akşam 18:00 sıralarında elektrik panosundan kaynaklanan arıza nedeniyle yangın çıktı. Teknedeki yangın itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri tarafından kontrol altına alındı.


Aynı teknede bir günde ikinci yangın
Yaklaşık 8 saat sonra aynı teknede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken kontrol altına alınamayan yangın büyüdü ve tekneyi bir anda alevler sardı.


1 itfaiye eri dumandan etkilendi
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevlerin yükselmesiyle birlikte kendilerini tekneden dışarı atarken kıyı emniyeti ekipleri denizden müdahale etti. Dumandan etkilenen bir itfaiye erine ise sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak ambulansta oksijen verildi.


Alev alev yanarak küle dönen tekne battı
Yaklaşık 3 saat süren yangında alev alev yanan tekne adeta küle dönerek battı. Ekiplerin çalışması sürerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA