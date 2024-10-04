İstanbul Beşiktaş'ta üniversite bahçesindeki inşatta yangın:
Bahçeşehir Üniversitesi'nin yapımı devam eden inşaat bölümünde bulunan boş konteynerlerde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken dumandan etkilenen 2 işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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