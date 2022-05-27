Video Yaşam İstanbul Beylikdüzü'nde banka soygunu güvenlik kamerasında | Video
İstanbul Beylikdüzü'nde banka soygunu güvenlik kamerasında | Video

İstanbul Beylikdüzü'nde banka soygunu güvenlik kamerasında | Video

27.05.2022 | 21:09

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İstanbul Beylikdüzü'nde bir bankaya girip güvenlik görevlisinden silahını alıp, 80 bin dolarlık soygun yapan şüpheliler kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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