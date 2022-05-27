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OTOMATİK OYNAT
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İstanbul Beylikdüzü'nde banka soygunu güvenlik kamerasında | Video 27.05.2022 | 21:09
02:50
Ordu'da koyun sürüsünün klarnetli yayla yolculuğu | Video 27.05.2022 | 16:38
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Çalışanların fare zannettikleri yavrular tilki çıktı | Video 27.05.2022 | 15:03
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Motosiklet sürerken kucağında bebek taşıdı! O anlar kamerada | Video 27.05.2022 | 16:04
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Düzce'de kadın cinayeti! Kocası tarafından boğularak öldürüldü | Video 27.05.2022 | 16:07
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Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı | Video 27.05.2022 | 14:45
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Otomobil üzerine devrilen ağaçtan dut topladılar | Video 27.05.2022 | 14:46
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TIR parkında akaryakıt kaçakçılığı operasyonu | Video 27.05.2022 | 14:14
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İstanbul'a gelen turist kafilelerine dadanan hırsızlar yakalandı | Video 27.05.2022 | 14:37
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Kahvehanede çay içerlerken tavan çöktü: 1’i ağır, 2 kişi yaralandı | Video 27.05.2022 | 14:37
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1959 model aracını yıllar sonra garajından çıkardı | Video 27.05.2022 | 12:24
İstanbul Beylikdüzü'nde bir bankaya girip güvenlik görevlisinden silahını alıp, 80 bin dolarlık soygun yapan şüpheliler kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.