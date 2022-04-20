İstanbul Çekmeköy'de feci kaza: Otomobille kamyon çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı | Video
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ÇEKMEKÖY'de kamyonla otomobil çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı.
İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen otomobilin içerisindeki sıkışanı iki kişiyi kurtarma çalışması başlattı. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından otomobilin içerisinde sıkışan sürücü Temel Karagöz'ü kurtararak sağlık ekiplerine teslim edilirken, otomobilin yolcu kısmında oturan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaralı Karagöz'ün ilk müdahalenin ardından ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri yolda önlem alırken trafik Ankara istikametine kontrollü şekilde yönlendirdi. Jandarma Trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. İncelemelerde otomobilin yolcu kısmında oturan hayatını kaybeden kişinin Hasan B. olduğu öğrenildi. Hasan B.'nin cansız bedeni ambulansla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kamyon şoförü Serhat Orcan ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken jandarma ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı.
YARALIYA MÜDAHALE ETTİK AMA ARKADAŞININ NABZI ATMIYORDU
Görgü tanığı Yakup Karaman kazayı şöyle anlattı:
"Şoför direksiyonda yatıyordu. Biz ona müdahale ettik ama diğer arkadaşının nabzı atmıyordu. Kapıları zorla açarak yaralıyı kendimiz çıkardık. Araçta kaza nedeniyle yangın vardı. Yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdük. Kamyona arkadan çarpmış. Bilinci açık olan yaralıya sorduk. 'Bir şey hatırlamıyorum.' dedi."