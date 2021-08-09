İstanbul Esenyurt D-100'deki kaza anı kamerada

İstanbul Esenyurt D100'de takla atan otomobildeki karı koca yaralandı. Vatandaşlar tarafından otomobil dışına çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza saat 10.30 sıralarında Esenyurt D100 Haramidere mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 NL 1675 plakalı otomobil sürücüsü Gül Pekmez, Haramidere mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Daha sonra hafif ticari araca çarpan otomobil takla attı. Otomobil içinde bulunan sürücü Gül Pekmez ve Sıtkı Pekmez yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.