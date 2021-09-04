İstanbul Kağıthane'de camiden cübbe, sarık ve seccadelerin çalınma anı görüntüleri ortaya çıktı
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İstanbul Kağıthane’de camiden kaybolan cübbe, sarık ve seccadeler emniyetin sıkı takibi sonucu kısa sürede bulunarak camiye iade edildi. Cübbe, sarık ve seccadeleri alanın akli dengesi olmayan bir genç olduğu ortaya çıktı.