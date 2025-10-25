Video Yaşam İstanbul merkezli 3 ilde yeni nesli suç örgütüne yönelik operasyon: 105 adres arandı, 89 gözaltı | Video
25.10.2025 | 11:04

İstanbul merkezli 3 ilde, polis ekipleri tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik 105 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 62’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri yeni nesil suç örgütü üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Liderinin yurt dışında olduğu belirlenen suç örgütüne ilişkin yapılan 5 aylık çalışmaların ardından örgüte ait faaliyetleri deşifre etmek için 4 farklı operasyon düzenlendi. İstanbul'da Ümraniye, Ataşehir, Kadıköy, Küçükçekmece, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Arnavutköy ve Esenyurt ilçelerinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "kasten öldürme", "kasten yaralama", "iş yeri kurşunlama", "ikamet kurşunlama", "araç kurşunlama", "nitelikli yağma", "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından 33 eyleme karışan şüphelilerin önce kimlikleri sonra yerleri tespit edildi.

İSTANBUL, MARDİN VE EDİRNE'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekiplerin, tespiti yapılan şüphelileri yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde İstanbul, Mardin ve Edirne'de 105 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. 62 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda, 11 adet tabanca ve 145 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerin arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çok sayıda suçtan aranan şahısların da olduğu öğrenildi.
