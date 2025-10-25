İstanbul merkezli 3 ilde yeni nesli suç örgütüne yönelik operasyon: 105 adres arandı, 89 gözaltı | Video
25.10.2025 | 11:04
İstanbul merkezli 3 ilde, polis ekipleri tarafından yeni nesil suç örgütlerine yönelik 105 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 62’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İSTANBUL, MARDİN VE EDİRNE'DE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ekiplerin, tespiti yapılan şüphelileri yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde İstanbul, Mardin ve Edirne'de 105 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. 62 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarda, 11 adet tabanca ve 145 adet fişek ele geçirildi. Şüphelilerin arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çok sayıda suçtan aranan şahısların da olduğu öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:36
03:55
Bayrampaşa'da sağanak sonrası araçlar su içinde kaldı | Video 25.10.2025 | 10:39
01:35
00:20
00:47
Foça'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu | Video 25.10.2025 | 10:14
00:25
01:55
Bartın'da işçi servisi devrildi: 1 ölü, 19 yaralı | Video 25.10.2025 | 10:05
00:58
Gaziantep'te polisten 'Huzur-27' uygulaması: 14 şahıs yakalandı | Video 25.10.2025 | 10:04
01:39
Kadıköy'de İETT otobüsü kaza yaptı: Şoför alkollü çıktı 25.10.2025 | 09:52
02:20
Vatan Caddesi’nde oluşan çukur böyle görüntülendi 25.10.2025 | 09:47
12:10
01:06
Esra Erol 18 yaşındaki genç kızı istismarcının elinden kurtardı! 24.10.2025 | 21:55
01:44
00:22
02:21
06:58
Köpek dehşetinin mağduru motokurye dehşet anlarını anlattı | Video 24.10.2025 | 13:46
00:32
00:38
02:29
03:28
Foça'da yaşanan selin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.10.2025 | 11:39