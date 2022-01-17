Video Yaşam İstanbul Şişli'de işadamlarını sahte altın ve sahte dolarla dolandıran şüpheli kamerada
İstanbul Şişli'de işadamlarını sahte altın ve sahte dolarla dolandıran şüpheli kamerada

İstanbul Şişli'de işadamlarını sahte altın ve sahte dolarla dolandıran şüpheli kamerada

17.01.2022 | 13:45

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Denizli’de motosikletli kuryenin öldüğü kaza kamerada 00:17
Denizli'de motosikletli kuryenin öldüğü kaza kamerada 17.01.2022 | 14:59
SON DAKİKA! İstanbul’da iki tramvayda yangın paniği | Video 01:21
SON DAKİKA! İstanbul'da iki tramvayda yangın paniği | Video 17.01.2022 | 14:32
İstanbul Havalimanı’nda kaçak ilaç operasyonu 1 milyon dolarlık ilaç ele geçirildi 04:22
İstanbul Havalimanı'nda kaçak ilaç operasyonu 1 milyon dolarlık ilaç ele geçirildi 17.01.2022 | 13:36
Fedakar itfaiyeci, hayat mücadelesi veriyor 01:31
Fedakar itfaiyeci, hayat mücadelesi veriyor 17.01.2022 | 14:12
İstanbul Şişli’de işadamlarını sahte altın ve sahte dolarla dolandıran şüpheli kamerada 01:14
İstanbul Şişli'de işadamlarını sahte altın ve sahte dolarla dolandıran şüpheli kamerada 17.01.2022 | 13:45
İstanbul Esenyurt’ta yolda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada 00:33
İstanbul Esenyurt'ta yolda yürüyen kadının çantasını çalan kapkaççı kamerada 17.01.2022 | 13:36
Futbolcu Ahmet Çalık’ın Kur’an-ı Kerim okuduğu video paylaşım rekorları kırdı 00:27
Futbolcu Ahmet Çalık'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu video paylaşım rekorları kırdı 17.01.2022 | 13:23
Alkollü sürücünün makas atmak isterken çarptığı kurye metrelerce havaya fırladı | Video 01:37
Alkollü sürücünün makas atmak isterken çarptığı kurye metrelerce havaya fırladı | Video 17.01.2022 | 13:03
Esenyurt’ta genç kadına kapkaç şoku | Video 00:37
Esenyurt'ta genç kadına kapkaç şoku | Video 17.01.2022 | 13:04
İstanbul’da feci kaza kamerada: Motoru tamamen koptu! | Video 01:16
İstanbul'da feci kaza kamerada: Motoru tamamen koptu! | Video 17.01.2022 | 13:04
Sevgili çift işyeri önüne bırakılan köpeği severek çaldı | Video 04:54
Sevgili çift işyeri önüne bırakılan köpeği severek çaldı | Video 17.01.2022 | 13:05
Siirt’te karla kaplı yollarda ekipler, 8 aylık bebek için seferber oldu | Video 00:50
Siirt'te karla kaplı yollarda ekipler, 8 aylık bebek için seferber oldu | Video 17.01.2022 | 13:03
İstanbul Havalimanı’nda 15 milyon TL’lik kaçak ilaç operasyonu | Video 06:09
İstanbul Havalimanı'nda 15 milyon TL'lik kaçak ilaç operasyonu | Video 17.01.2022 | 13:05
Kızakla kayan çocuklardan yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatöründen iç ısıtan talep | Video 00:17
Kızakla kayan çocuklardan yolu temizlemeye gelen iş makinesi operatöründen iç ısıtan talep | Video 17.01.2022 | 13:03
Lüks kulaklık hırsızı 9 ay sonra yakalandı | Video 00:42
Lüks kulaklık hırsızı 9 ay sonra yakalandı | Video 17.01.2022 | 12:56
Polis koçbaşıyla yakaladı! Kilolarca zehirle basıldılar | Video 00:31
Polis koçbaşıyla yakaladı! Kilolarca zehirle basıldılar | Video 17.01.2022 | 12:55
Akdeniz ve Ege’de yaşanan peş peşe sarsıntılar daha büyük bir depremi tetikler mi? Jeoloji uzmanından açıklamalar! | Video 04:14
Akdeniz ve Ege’de yaşanan peş peşe sarsıntılar daha büyük bir depremi tetikler mi? Jeoloji uzmanından açıklamalar! | Video 17.01.2022 | 11:58
Sahte altınla alışveriş yaptı! 40 bin doları alıp kaçtı | Video 01:16
Sahte altınla alışveriş yaptı! 40 bin doları alıp kaçtı | Video 17.01.2022 | 11:48
Valizinden 14 kilo esrar çıktı! Haberim yok dedi | Video 01:58
Valizinden 14 kilo esrar çıktı! "Haberim yok" dedi | Video 17.01.2022 | 10:35
Kocaeli’de pişmaniye imalathanesinin üst katında yangın çıktı | Video 04:39
Kocaeli'de pişmaniye imalathanesinin üst katında yangın çıktı | Video 17.01.2022 | 11:34

İstanbul Şişli'de 40 bin dolar karşılığında altın alışverişi yapmak isteyen işadamlarını sahte altın ve dolarla dolandıran Kamerun uyruklu şüpheli gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 7 Ocak Cuma günü meydana geldi. Şişli Meşrutiyet Mahallesi'nde bulunan bir otelde L.T. ve H.K. adlı iki iş adamı, altın alışverişi için Kamerun uyruklu A.A.R. ile bir araya geldi. A.A.R., yurt dışından ucuza altın getirdiğini belirterek, 40 bin dolar karşılığında 4 kilo civarında altın satmak için anlaştı. Şişli'de otelde buluşan kişiler, 40 bin doları vererek A.A.R'nin yanında getirdiği sahte altınları aldı. Kısa bir süre sonra A.A.R., altınları satmaktan vazgeçtiğini belirterek, sahte altınları iş adamlarından alıp, iş adamı L.T. ve H.K.'nin verdiği 40 bin doları el çabukluğuyla değiştirerek sahte dolar verdiği ortaya çıktı. Dolandırıldığını anlayan iş adamları, durumu polise bildirdi. Harekete geçen ekipler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 18 ayrı sokakta bulunan 23 ayrı kamera görüntüsü inceledi. Eskişehir Mahallesi'nde adresi tespit edilen A.A.R., gözaltına alındı. A.A.R.'nin adresinde yapılan aramada 600 bin sahte dolar, 3 kilo 800 gram sahte altın, 2 bin 400 dolar, 37 gram gerçek altın, birçok solüsyon malzemesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli A.A.R., Sahte Para suçundan sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA