İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yangın! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi | Video
İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa kampüsünde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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