İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı | Video

Haftanın 3. iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk artış gösteriyor. Günün her saatinde İstanbullular trafikte saatlerini harcıyor. Sadece ana arterlerde değil ara yollarda da yoğunluk var. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı..