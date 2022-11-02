Video Yaşam İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı | Video
İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı | Video

İstanbul trafiğinde yoğunluk yüzde 62'ye ulaştı | Video

02.11.2022 | 08:41

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Haftanın 3. iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk artış gösteriyor. Günün her saatinde İstanbullular trafikte saatlerini harcıyor. Sadece ana arterlerde değil ara yollarda da yoğunluk var. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek aktardı..

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