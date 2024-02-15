İstanbul ve Kapıkule’de operasyon: 430 kilogram uyuşturucu ele geçirildi | Video
Gümrük Muhafaza ekiplerince, gerçekleştirilen operasyonlarda, İstanbul Havalimanı’nda 430 kilogram uyuşturucu, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 33 kilogram uyuşturucu, Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda yaklaşık 13 ton siyah çay ele geçirildi.
Piyasa değeri yaklaşık 140 milyon Türk Lirası olarak olan uyuşturucu madde yakalamasıyla ilgili soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde yürütülüyor.
Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu Kapıkule Gümrük Sahasına gelen araçlar mercek altına alındı. Şüpheli görülen bir tır aracı, x- ray araç tarama sistemine sevk edildi. Narkokim birimlerince yürütülen kontrollerde, araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı arama işlemi gerçekleştirildi.
Yapılan kontroller neticesinde, profesyonelce gizlenmiş halde 22 kilogram kokain ve 11 kilogram esrar olmak üzere toplam 33 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon Türk Lirası olarak belirlenen uyuşturucu madde yakalamasıyla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise, yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen bir tır şüpheli görülerek mercek altına alındı.
Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan incelemeler ile birlikte Ticaret Bakanlığı teknoloji sisteminin uyarı vermesi sonucu tır, x-ray tarama sistemine sevk edildi. Aracın tarama görüntülerinde şüpheli yoğunluklara rastlanıldı. Detaylı kontrollerde bulunan ekiplerce beyan edilen odun kömürü harici, çuvallara konulmuş halde 13 bin kilogram (13 ton) siyah çay ele geçirildi.
Ele geçirilen siyah çayın piyasa değerinin 4 milyon 48 bin Türk Lirası değerinde olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:46
00:58
Yozgat’ta yolcu otobüs devrildi: 4’ü ağır 19 yaralı | Video 15.02.2024 | 09:04
11:01
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde kargo gemisi battı! | Video 15.02.2024 | 08:56
03:34
Sevgililer Günü kutlaması dönüşü feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı | Video 15.02.2024 | 06:17
02:14
02:06
Evi yanan yaşlı kadın, can yoldaşı muhabbet kuşunu ölüme terk etmedi | Video 15.02.2024 | 05:57
01:55
Bariyere ok gibi saplanan otomobil paramparça oldu | Video 15.02.2024 | 05:57
01:19:11
03:24
Yüksekova’da önce yağmur ardından kar yağışı başladı 14.02.2024 | 20:21
01:36
İliç'te 9 işçinin arandığı heyelan bölgesi havadan görüntülendi | Video 14.02.2024 | 16:55
05:16
atv CANLI YAYIN izle: Esra Erol 14 Şubat 2024 Çarşamba atv izle! | Video 14.02.2024 | 16:43
00:59
01:03
Jandarma Manisa'da zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 62 gözaltı | Video 14.02.2024 | 16:00
02:33
01:28
02:53
140 bin liralık motosikleti sürükleyerek çalan hırsız kamerada | Video 14.02.2024 | 14:32
05:12
04:28
Kuzey Marmara Otoyolu'nda ticari taksi gişeye çarptı: 2 ağır yaralı | Video 14.02.2024 | 14:15
00:10
Umre ziyareti vaadiyle 21 milyon lira vurgun yapan şüpheli yakalandı | Video 14.02.2024 | 13:15
00:43
Silahla yaralamadan 2 kişi adliyeye sevk edildi | Video 14.02.2024 | 13:14