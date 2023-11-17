Video Yaşam İstanbul’da 4 ton kaçak midye ele geçirildi | Video
İstanbul’da 4 ton kaçak midye ele geçirildi | Video

İstanbul’da 4 ton kaçak midye ele geçirildi | Video

17.11.2023 | 11:04

Fatih’te deniz polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alınırken, 4 ton da kaçak midye ele geçirildi.

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Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube ekipleri, Haliç Metro Köprüsü alt kısmının deniz kenarında bulunan yüklü bir tekneden kıyıya çuvallar içinde midye atıldığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, teknede kaçak avlandığı belirlenen 210 çuvala doldurulmuş 4 ton kaçak midye ele geçirdi. Suçüstü yakalanan tekne sahibi Ş.A. ve yanındaki yardımcısı Y.K. adlı 2 şüpheli ise gözaltına alındı. Deniz polisi tarafından yapılan incelemelerin devamında teknenin ruhsat tezkeresi olmadığı tespit edildi. Yakalanan kaçak midye avcılarına yönelik 1380 sayılı kanuna göre 'yasak yede midye avcılığı yapmak' ve 'ruhsat tezkeresi almadan ticari avcılık yapmak' suçlarından toplam 49 bin 680 lira para cezası kesildi. Ele geçirilen 4 ton midyenin tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması için denize geri döküldüğü belirtildi. Çuvallar dolusu midyelerin İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyükşehirlerde piyasaya sürülmek istendiği öğrenildi.
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