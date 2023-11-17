İstanbul’da 4 ton kaçak midye ele geçirildi | Video
Fatih’te deniz polisi tarafından düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alınırken, 4 ton da kaçak midye ele geçirildi.
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