İstanbul'da 56 kişilik suç örgütü çökertildi! 13'ü sağlık çalışanı | Video

SGK Başkanlığı’na fatura edilen ilaçları ve sağlık malzemelerini yabancı uyruklu kişilere satarak haksız kazanç elde eden, yüksek miktarda kamu zararı oluşturan ve devlet hastanesi çalışanlarından oluşan 56 kişilik suç örgütü çökertildi. 13 sağlık çalışanının da aralarında olduğu 50 örgüt üyesi yakalandı.