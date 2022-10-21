Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
İstanbul'da 56 kişilik suç örgütü çökertildi! 13'ü sağlık çalışanı | Video 21.10.2022 | 10:38
04:45
00:16
00:22
03:25
Rize'de yaylalar beyaza büründü | Video 21.10.2022 | 09:45
01:11
FETÖ yapılanmasına Gazi Turgut Aslan operasynu: 13 gözaltı | Video 21.10.2022 | 09:47
01:13
02:16
İş yerinde uyuyakalınca polis ve itfaiye ekiplerini ayağa kaldırdı | Video 21.10.2022 | 09:18
04:25
Avcılar'da bariyere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti | Video 21.10.2022 | 09:04
00:39
03:48
Bursa'da minibüsle motosikletin çarpıştığı kaza kamerada | Video 21.10.2022 | 08:44
01:11
Namaz kılarken kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti | Video 21.10.2022 | 08:51
06:35
04:50
03:19
01:16
00:38
04:34
Ömer Çelik'ten, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama | Video 20.10.2022 | 23:52
46:41
02:45
Son Dakika: TTB Başkanı Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı | Video 20.10.2022 | 16:34
SGK Başkanlığı’na fatura edilen ilaçları ve sağlık malzemelerini yabancı uyruklu kişilere satarak haksız kazanç elde eden, yüksek miktarda kamu zararı oluşturan ve devlet hastanesi çalışanlarından oluşan 56 kişilik suç örgütü çökertildi. 13 sağlık çalışanının da aralarında olduğu 50 örgüt üyesi yakalandı.