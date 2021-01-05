İstanbul'da 6 ilçede 30 saatlik su kesintisi hazırlığı! Su satışları patladı, kova bidon ne varsa dolduruldu | Video

İstanbul'da Şahintepe - Esenyurt ana isale hattında yapılacak çalışma nedeniyle 6 ilçede 30 saat su kesintisi yaşanacağı açıklanmasının ardından, birçok kişi su bidonları alma telaşına düştü. Esenyurt'ta bir su satıcısı ise, "Satışlar patladı. 3 TIR su sattık. Yani 3900 bidon su yapıyor. 1 alan 3 aldı, 5 aldı" dedi.