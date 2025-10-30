İstanbul'da 6 milyonluk araç kiralama dolandırıcılığı yapan şüphelilere operasyon: 5 gözaltı | Video
30.10.2025 | 15:44
İstanbul'da araç kiralama vaadiyle mağdurları 6 milyon TL dolandıran şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden iki kardeş tutuklanırken, 30 milyon lira değerindeki mal varlıklarına da el konulduğu öğrenildi.
2 KARDEŞ TUTUKLANDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdurları dolandıran ve onlardan alınan araçlardan da 6 milyon liralık haksız kazanç sağlayan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Harekete geçen ekipler, 25 Ekim'de Eyüpsultan'da bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, bir şüphelinin farklı bir suçtan cezaevinde olduğu öğrenildi. Şüphelilerin 30 milyon lira değerindeki taşınmaz mal varlıklarına mahkeme kararıyla tedbiren el konuldu. Yakalanan 5 şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden ağabey ve kardeş olan Cumali Öztürk ile Ahmet Öztürk sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
