Video Yaşam İstanbul’da baraj doluluk oranı yağışlarla birlikte yüzde 40,14 oranına yükseldi | Video
İstanbul’da baraj doluluk oranı yağışlarla birlikte yüzde 40,14 oranına yükseldi | Video

İstanbul’da baraj doluluk oranı yağışlarla birlikte yüzde 40,14 oranına yükseldi | Video

04.04.2023 | 12:59

İstanbul'da devam eden yağmurlardan sonra barajların doluluk oranı 5 ay aranın ardından yeniden yüzde 40'ın üstüne çıktı.

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İstanbul'da geçtiğimiz hafta boyunca aralıklarla devam eden yağmur, barajların doluluk oranını yükseltti. Barajların doluluk oranı 14 günde yüzde 40,14 oranında ulaştı. 22 Mart'ta yüzde 36,89 olan baraj doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 40,14 olarak ölçüldü. 31.11.2022 yüzde 34.43 ölçülen oran bugün 40.14'e yükseldi.

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