İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! Bazı ilçelerde lapa lapa kar yağdı | Video 05.02.2023 | 10:21 Beklenen kar yağışı İstanbul'da sabaha karşı başladı. Yüksek kesimlere sahip birçok ilçede saat 05.00 itibarıyla yer yer yoğun kar yağışları görülürken Başakşehir, Esenler, Esenyurt, Sultangazi, Arnavutköy, Silivri, Çatalca gibi ilçelerde lapa lapa kar yağdığı görüldü. Meteoroloji'den gün boyu karın bütün İstanbul'da aralıklarla etkili olacağı belirtilirken ulaşımda da önemli son dakika gelişmeleri yaşandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Beklenen kar yağışı İstanbul'da sabaha karşı başladı. Yüksek kesimlere sahip birçok ilçede saat 05.00 itibarıyla yer yer yoğun kar yağışları görülürken Başakşehir, Esenler, Esenyurt, Sultangazi, Arnavutköy, Silivri, Çatalca gibi ilçelerde lapa lapa kar yağdığı görüldü. Meteoroloji'den gün boyu karın bütün İstanbul'da aralıklarla etkili olacağı belirtilirken ulaşımda da önemli son dakika gelişmeleri yaşandı.