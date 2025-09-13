İstanbul’da bir hafta içinde 3 soygun yapan kar maskeli şüpheliler kamerada: 5 gözaltı | Video
İstanbul’da bir hafta içinde 3 ayrı iş yerinden soygun yapan 5 kar maskeli şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheliler, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, soygun anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
İŞ YERİ ÇALIŞANIN SÜPÜRGE SOPASIYLA SOYGUNCULARA KARŞI KOYDU
Polis ekipleri, güvenlik kamerası incelemelerinin ardından 3 soygunu da aynı şüphelilerin gerçekleştirdiğini tespit etti. Görüntülerde, şüphelilerin çalışanları silahla etkisiz hale getirdikleri ve kasaya yönelikleri görüldü. Öte yandan soygun esnasında müşterilerin sırada bekledikleri de görüntülere yansırken, bir iş yeri çalışanın elindeki süpürge sopasıyla silahlı hırsızlara karşı koyduğu anlar yer aldı.
SİLAHLI VE KAR MASKELİ 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ekipler, güvenlik kameralarının detaylı incelemesinden sonra şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan operasyonda olayları gerçekleştirdikleri tespit edilen C.T.(19), A.E.P(20), F.K.(18), V.T.(21) ile M.A.A.(17) yakalanarak gözaltına alındı. Olaylarda kullandıkları 2 adet kurusıkı tabancada ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
