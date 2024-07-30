İstanbul’da çocukluk arkadaşını öldüren katil zanlısı yakalandı | Video
İstanbul Zeytinburnu’nda 1 yıl önce cezaevinden çıkan 25 yaşındaki Mert Kutluer çocukluk arkadaşları tarafından tabancayla vurularak öldürülmüştü. Olay yerinden kaçan şüphelilerden Barış S. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığı ortaya çıktı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan Kutluer'i hastaneye kaldırdı. Kutluer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ
Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden olayı gerçekleştirenlerin aslında Kutluer'in mahalleden çocukluk arkadaşı olan kişiler olduğu öğrenildi. Cinayet Büro Ekipleri olayda silah kullanan Barış S. ve Onur B. ile olaya karışıp darp eden şüpheliler Emrah İ. ile Ulaş K.'nın peşine düştü.
SİLAH KULLANAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayda silah kullandığı tespit edilen şüpheli Barış S. gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin ilk ifadesinde aralarında alacak verecek yüzünden tartışma yaşandığını söylediği öne sürüldü.
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