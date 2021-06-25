Video Yaşam İstanbul'da Demirkapı Tramvay Durağı'nda arı paniği! Yolcuların kaçıştığı anları kamerada!

İstanbul'da Demirkapı Tramvay Durağı'nda arı paniği! Yolcuların kaçıştığı anları kamerada!

İstanbul'da Demirkapı Tramvay Durağı'nda arı paniği! Yolcuların kaçıştığı anları kamerada!
25.06.2021 | 09:46

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da feci kaza: İETT otobüsüyle çarpışan taksi direğe çarptı | Video 03:16
İstanbul’da feci kaza: İETT otobüsüyle çarpışan taksi direğe çarptı | Video 25.06.2021 | 11:49
Müge Anlı'da son dakika şok ifade! Dr. Osman Büyükşen olayında katil stüdyoda mı? Annenle babanı öldürmek için... Müge Anlı'dan çağrı 15:14
Müge Anlı'da son dakika şok ifade! Dr. Osman Büyükşen olayında katil stüdyoda mı? "Annenle babanı öldürmek için..." Müge Anlı'dan çağrı 25.06.2021 | 11:46
Müge Anlı'da son dakika! Katil stüdyoda mı? Türkiye'nin konuştuğu Dr. Osman Büyükşen olayında canlı yayında şok tanık ifadesi.. 20:19
Müge Anlı'da son dakika! Katil stüdyoda mı? Türkiye'nin konuştuğu Dr. Osman Büyükşen olayında canlı yayında şok tanık ifadesi.. 25.06.2021 | 11:22
Market çalışanını bıçakladı, linç edilmekten jandarma kurtardı | Video 03:09
Market çalışanını bıçakladı, linç edilmekten jandarma kurtardı | Video 25.06.2021 | 11:00
Özel fotoğraflarıyla şantaj yaptı, film gibi operasyonla yakalandı | Video 02:33
Özel fotoğraflarıyla şantaj yaptı, film gibi operasyonla yakalandı | Video 25.06.2021 | 11:00
Bayram öncesi harekete geçen hırsız 'pireler' tutuklandı | Video 01:04
Bayram öncesi harekete geçen hırsız 'pireler' tutuklandı | Video 25.06.2021 | 11:00
Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy | Video 07:45
Züğürt Ağa filmi gerçek oldu! Sahibinden 10 milyon liraya satılık köy | Video 25.06.2021 | 10:30
Büyük beden olmak: Ben bu bedenimle hayaller kurmak istiyorum! 04:41
Büyük beden olmak: Ben bu bedenimle hayaller kurmak istiyorum! 25.06.2021 | 10:26
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Haziran 2021 Cuma atv izle! Türkiye'nin konuştuğu Müge Anlı'daki Dr. Osman Büyükşen olayında flaş gelişme 22:04
Müge Anlı canlı yayın izle: 25 Haziran 2021 Cuma atv izle! Türkiye'nin konuştuğu Müge Anlı'daki Dr. Osman Büyükşen olayında flaş gelişme 25.06.2021 | 10:22
Eminönü’nde kaza sonrası yaşanan kavga kamerada | Video 01:54
Eminönü’nde kaza sonrası yaşanan kavga kamerada | Video 25.06.2021 | 10:00
İstanbul'da Demirkapı Tramvay Durağı'nda arı paniği! Yolcuların kaçıştığı anları kamerada! 03:53
İstanbul'da Demirkapı Tramvay Durağı'nda arı paniği! Yolcuların kaçıştığı anları kamerada! 25.06.2021 | 09:46
Husumetlisine pusu kurup defalarca bıçakladı | Video 01:07
Husumetlisine pusu kurup defalarca bıçakladı | Video 25.06.2021 | 09:51
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar! Alev alev yandı... 02:03
SON DAKİKA: İstanbul Fatih'te korku dolu anlar! Alev alev yandı... 25.06.2021 | 09:46
SON DAKİKA: Elazığ'da feci kaza! 3 ölü, 12 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler... 03:45
SON DAKİKA: Elazığ'da feci kaza! 3 ölü, 12 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler... 25.06.2021 | 09:46
İstanbul Fatih'te çarşıda esnafa meydan okuyan şahıs silahla böyle dehşet saçtı! 2 yaralı 03:45
İstanbul Fatih'te çarşıda esnafa meydan okuyan şahıs silahla böyle dehşet saçtı! 2 yaralı 25.06.2021 | 09:25
Elazığ’da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı | Video 04:07
Elazığ’da düğün yolunda feci kaza: 3 ölü, 10 yaralı | Video 25.06.2021 | 09:14
İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar: Vip araç hem patladı hem de alev alev yandı | Video 04:12
İstanbul Havalimanı'nda korkutan anlar: Vip araç hem patladı hem de alev alev yandı | Video 25.06.2021 | 08:49
İzmir'de korkunç cinayet: Öldürdüğü annesini çuvala koyup balkonda saklamış | Video 01:40
İzmir'de korkunç cinayet: Öldürdüğü annesini çuvala koyup balkonda saklamış | Video 25.06.2021 | 08:49
Park halindeyken freni boşalan tır ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 02:19
Park halindeyken freni boşalan tır ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 25.06.2021 | 08:49
Muğla'da tesisat bacasına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı 00:35
Muğla'da tesisat bacasına düşen köpek itfaiye tarafından kurtarıldı 25.06.2021 | 08:28

İstanbul Eyüpsultan Demirkapı Tramvay Durağı tavanına yuva yapan arıları gören yolcular korku ve panikle kaçıştı. Güvenlik görevlileri şerit çekerek önlem alırken, çevredeki bir esnaf kondukları yerden arıları alıp, bir koliye koydu. Yolcuların kaçıştığı anlar kameraya saniye saniye böyle yansıdı...

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay hattı Demirkapı Durağı tavanına dün sabah saatlerinde oğul veren arılar yuva yaptı. Durakta beklerken banklara oturanlar, arıların uçuştuğunu fark edince korku ve panikle kaçıştı. Bazı yolcular ise durağa girer girmez uçuşan arıları görüp kaçtı. Durağın güvenlik görevlileri bir süre sonra arıların yuva yaptığı bölüme şerit çekerek önlem aldı. Arıcılıkla uğraşan çevredeki bir esnaf, özel kıyafetlerini giyip, kondukları yerden arıları alıp bir koliye koydu. Öğle saatlerinde aynı yere yeniden oğul veren arılar kondu. Aynı esnaf gelerek arıları tekrar toplayarak, aldı. Yolcuların kaçıştığı anlar kamerasına yansıdı.


"ARI SOKAN BİR ARKADAŞIM HAYATINI KAYBETMİŞTİ"
Durağa gelen yolculardan Taner Yıldız "Daha önce başıma geldi, bir arkadaşımın alerjisi vardı, arı sokması nedeniyle öldü. İnsanların alerjisi olup olmadığını bilemez. Beni sokarsa şişecek yerim çok. Benim alerjim yok ama bizim iş yerinde çalışanların alerjisi vardır" dedi.


ARILARDA OĞUL VERME NEDİR?
Bal arısı kolonilerinin yeni nesil oluşturmak amacı ile kovandaki arıların bir kısmı ile ve ana arı ile kovandan ayrılmasına oğul verme denir.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA