Video Yaşam İstanbul'da 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla kandıran lüks rezidanstaki sahte estetik merkezine baskın | Video

İstanbul'da 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla kandıran lüks rezidanstaki sahte estetik merkezine baskın | Video

İstanbul'da 'Dünyaca ünlü doktor' yalanıyla kandıran lüks rezidanstaki sahte estetik merkezine baskın | Video
20.03.2021 | 11:15

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İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, “dünyaca ünlü doktor” olduklarını söyleyerek estetik ameliyatı yapan ve ücretli eğitim semineri veren yabancı uyruklu 2 kadının lüks rezidanstaki ruhsatsız sahte güzellik merkezine baskın düzenlendi. Baskın anı kameralara yansırken, içerideki 2 sahte kadın doktor ise gözaltına alındı.

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İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki sağlık çalışan Gamze Nur, sosyal medyadan eğitim ve ameliyat yayını yapan sözde ünlü doktorların Şişli'deki güzellik ve estetik merkezinde ip askısı yöntemiyle estetik ameliyat olmuş, ameliyattan 2 hafta sonra yüzünde oluşan hasar ile şok yaşamıştı.


Şişli polisinden sahte güzellik ve estetik merkezine baskın
Sağlık çalışanı Gamze Nur ile birlikte birkaç kişinin de mağdur olmasının ardından Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güzellik ve estetik merkezi adı altında faaliyet gösteren işyerinin ruhsatsız olduğunu belirledi. Şişli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, devam eden çalışmalar kapsamında söz konusu merkezin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki lüks rezidansta faaliyet gösterdiğini tespit etti. Bunun üzerine dün öğle saatlerinde sahte güzellik merkezine baskın düzenledi. Baskın esnasında içeride 6 kadının estetik yaptırmak için beklediğini gören Şişli polisi, kendilerini doktor olarak tanıtan Türkmenistan uyruklu M.U. ve Kazakistan uyruklu N.R'den işyeriyle ilgili evrakları göstermelerini istedi.


Ruhsatsız sahte güzellik merkezi mühürlendi
Doktor olduğunu iddia eden kadınların işyerinin ruhsatı olmadığını belirtmesi üzerine işyeri, Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Şişli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından "Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu"nun ilgili maddesi gereği mühürlendi. M.U. ve N.R. ise polis ekipleri tarafından ifadeleri alınması adli işlemleri yapılması için Şişli Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Gözaltına alınan 2 kadının işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderilerek sınır dışı edilecekleri öğrenildi.


"Dünyaca ünlü doktor" yalanıyla binlerce dolar kazanmışlar
Öte yandan biri Türkmenistan diğerinin ise Kazakistan uyruklu iki kadının kendilerinin "estetik doktoru" olarak tanıtarak sosyal medya üzerinden eğitim ve estetik ameliyatı yayını yaptıkları ve bu sayede müşteri kazandıkları ortaya çıktı. Eğitim verme yeterlilikleri ve eğitim izinleri olmayan doktor olmadıkları öğrenilen 2 kadının yaptığı ameliyatların 800 dolardan başladığı öğrenildi. Ayrıca estetik eğitimine katılanlardan ise 3 ile 5 bin dolar arasında para alındığı bilgisine ulaşıldı.

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